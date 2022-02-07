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Общество7 февраля 2022 10:52

В Ярославской области по обвинение в создании нарколаборатории арестованы депутат «Единой России» и два его подельника

Партия назвала действия, в которых обвиняют Александра Бортникова, «за гранью разумного»
Полина Вачнадзе
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Арестован депутат муниципального совета Некрасовского сельского поселения от партии «Единая Россия» Александр Бортников

Арестован депутат муниципального совета Некрасовского сельского поселения от партии «Единая Россия» Александр Бортников

В Ярославской области по обвинению в организации нарколаборатории арестован депутат муниципального совета Некрасовского сельского поселения от партии «Единая Россия» Александр Бортников и два его подельника. Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ по Ярославской области.

- Следствием установлено, что с начала декабря 2021 года по январь 2022 года обвиняемые организовали в частном доме в СНТ Гаврилов-Ямского района лабораторию для производства наркотических средств. 16 января злоумышленники были задержаны на месте преступления, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Изъято три килограмма синтетического наркотика.

Региональное отделение партии «Денная Россия» уже выступило с официальным заявлением по поводу ареста Александра Бортникова.

- Обвинения, которые предъявляют Александру Бортникову, очень серьезные. Противоправные действия, в которых его обвиняют, за гранью разумного и не поддаются никаким объяснениям. В соответствии с Уставом за дискредитацию партии региональный президиум принял решение об исключении Александра Бортникова из «Единой России», - говорится в обращении, опубликованном на «ЕР».

Кроме того, если теперь уже бывшего члена партии признают виновным, его лишат и мандата депутата сельского поселения. Но вряд ли это сейчас волнует народного избранника – за незаконное изготовление запрещенных веществ ему грозит до 20 лет лишения свободы.

28-летний Александр Бортников – сын депутат муниципалитета Игоря Бортникова. Он владеет журналом «Элитный квартал», где Александр работал заместителем генерального директора.

Происшествия: КРИМИНАЛ
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