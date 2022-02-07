Ярославль
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 февраля 2022 8:03

В Ярославле депутат арестован по обвинению в организации нарколаборатории

28-летний Александр Бортников взят под стражу до 15 марта
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
28-летний Александр Бортников взят под стражу до 15 марта

28-летний Александр Бортников взят под стражу до 15 марта

Фото: Иван ВИСЛОВ

Решением Кировского районного суда Ярославля взят под стражу депутат муниципального совета Некрасовского сельского поселения Александр Бортников. По версии следствия, 28-летний народный избранник организовал нарколабораторию по производству мефедрона.

О задержании депутата сообщил один из Telegram-каналов, позже эту информацию подтвердили официально.

- Александру Бортникову, обвиняемому в незаконном производстве наркотических веществ группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 марта 2022 года. Суд апелляционной инстанции 3 февраля оставил без изменения постановление районного суда, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Если вина Александра Бортникова будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

0