Депутат муниципалитета Ярославля Игорь Бортников прокомментировал арест сына за изготовление наркотиков: «Пусть сия чаша минует вас»

Игорь Бортников прокомментировал арест своего сына Александра Бортникова. ФОТО: страница Александра Бортникова, Instagram

Депутат муниципалитета Ярославля Игорь Бортников прокомментировал арест своего сына Александра Бортникова. 28-летний мужчина, который является депутатом муниципального совета Некрасовского сельского поселения, был взят под стражу в начале февраля по обвинению в организации нарколаборатории.

- Сейчас наша семья переживает тяжелые дни. Комментировать на сегодняшний день, данную ситуацию, не могу, и не имею права. Моего сына Александра Бортникова задержали, и, хотя он уже давно взрослый, как отец, я не снимаю с себя ответственности. Будем ждать результатов расследования правоохранительных органов, а потом решения суда, - написал на своей странице в «Фейсбуке» отец обвиняемого. - Я продолжаю свою активную общественную и депутатскую деятельность. Спасибо всем за моральную поддержку: для нашей семьи сейчас это очень важно. А тем, кто оставляет резкие комментарии в соцсетях, могу сказать лишь одно: пусть сия чаша минует вас…

По данным следствия, Александр Бортников и два его подельника организовали нарколабораторию в одном из домов СНТ Гаврилов-Ямского района в начале декабря прошлого года. Но проработала она недолго.

- 16 января злоумышленники были задержаны на месте преступления. Изъято три килограмма синтетического наркотика, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Партия «Единая Россия», в которой состоял Александр Бортников, исключила его из своих рядов, назвав преступление, в котором его обвиняют, «за гранью разумного».