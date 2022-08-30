Обнаружено тело четвертого погибшего в аварии «скорой» и бензовоза в Ярославском районе

Сейчас на месте трагедии работают пожарные, следователи и эксперты Фото: Прокуратура Ярославской области

При тушении пожара на месте аварии в деревне Воробино Ярославского района пожарные обнаружили тело еще одного погибшего. Предположительно, это водитель бензовоза.

Таким образом, число жертв ДТП в Ярославской области достигло четырех.

В ДТП также погибла бригада скорой помощи, которая ехала на вызов – водитель и фельдшеры Ярославской ЦРБ. Как сообщает Telegram-канал «Привет, Ярославская область!» в машине находились 60-летняя Наталия Панова, 60-летний Сергей Сивков и 35-летняя Светлана Глухова.

БТП с участием бензовоза, «скорой» и «Лады» произошло около 10 утра 30 августа. Из-за разлива топлива вспыхнул автомобиль медиков, выбраться они не успели. Огонь перекинулся на два жилых дома.

Сейчас на месте трагедии работают пожарные, следователи и эксперты. Для оказания помощи в наш регион выехали сотрудники Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ.

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