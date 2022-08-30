В Ярославской области около деревни Воробино начался страшный пожар после ДТП

Пожар около деревни Воробино. ФОТО: Артем Залогин

В Ярославской области около деревни Воробино в районе 10 часов утра произошла авария. По словам очевидцев, столкнулись бензовоз и машина скорой помощи. После удара бензовоз взорвался и начал гореть.

Также, свидетели произошедшего сообщают, что из огня не успели вытащить бригаду медиков, так как пожар начался молниеносно. Очевидцы пишут о том, что горит жилой частный дом.

По словам очевидцев, горит жилой дом. ФОТО: Артем Залогин

- Уважаемые автомобилисты! На 14 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» Ярославского района в районе деревни Воробино произошло дорожно-транспортного происшествие. На настоящий момент движение на данном участке ограничено. Просим вас выбирать альтернативные пути для объезда, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Ярославской области.

В ДТП взорвался бензовоз. ФОТО: Артем Залогин

В пресс-службе регионального отделения СКР отметили, что информации о пострадавших пока нет.

КП-Ярославль ждет официальной информации от ГУ МЧС России по Ярославской области.