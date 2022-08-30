В Ярославской области в аварии с бензовозом погибла бригада скорой помощи

В аварии погибла бригада скорой помощи. ФОТО: Артем ЗАЛОГИН

На трассе Ярославль – Кострома в Ярославской области сегодня, 30 августа, около 10 часов утра произошла авария. Столкнулись автомобиль скорой помощи, бензовоз и легковушка «Лада». Топливо разлилось на 150 метров, загорелась машина «скорой». Вся бригада – водитель и два фельдшера Ярославской ЦРБ - погибла. Медики только ехали на вызов, поэтому были без пациента.

- Их не успели вытащить, так как бензовоз взорвался. Горит дом, - пишут очевидцы в группе «Ярославль LIVE» ВКонтакте.

По данным регионального ГУ МЧС, огонь перекинулся на два дома. Сейчас на месте работают 47 человек личного состава и 10 единиц техники. Спасатели тушат бензовоз и стараются не допустить распространение огня на соседние строения.

Огонь перекинулся на жилые дома. ФОТО: Артем ЗАЛОГИН

В СКР по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

- На место происшествия выехал руководитель регионального следственного управления генерал - майор юстиции Анатолий Щуров, наиболее опытные следователи и криминалисты. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в ведомстве.

Расследование уголовного дела поставила на контроль региональная прокуратура.

На своей странице в Telegram-канале врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев выразил соболезнования родным погибших.

- Их семьям будет оказана материальная помощь, - написал глава региона.

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