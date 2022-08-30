В Ярославской ЦРБ рассказали о сотрудниках скорой помощи, погибших в ДТП с бензовозом

Ярославцы и жители других регионов России выражают соболезнованиям семьям фельдшеров и водителя скорой помощи. ФОТО: Ярославская ЦРБ

Ярославцы и жители других регионов России выражают соболезнованиям семьям фельдшеров и водителя скорой помощи. Трое сотрудников Ярославской ЦРБ погибли в сегодня, 30 августа, в аварии у деревни Воробино. Около 10 часов утра столкнулись бензовоз, легковушка и "скорая", которая ехала на вызов. Разлилось топливо и произошел пожар. На месте погибли 49-летний водитель автотопливозаправщика, 36-летняя фельдшер Светлана Глухова, 60-летняя фельдшер Наталия Панова и 65-летний водитель скорой помощи Сергей Сивков.

- Они всегда будут для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Мы навсегда запомним их неуемную жизненную энергию, высокие душевные и этические качества. Светлая память о них сохранится в наших сердцах навсегда, - написали о погибших их коллеги.

Светлана Глухова проработала в больнице 15 лет, из них 12 - в отделении скорой медицинской помощи Ярославской ЦРБ.

Наталия Панова, общий медицинский стаж которой составлял более 40 лет, одна из первых оказалась на месте крушения самолета, в котором летела хоккейная команда "Локомотив". С 2013 года Наталия Владимировна работала фельдшером Туношенского отделения скорой помощи Ярославской ЦРБ.

Сергей Сивков также много лет проработал водителем машины "скорой", старался быстрее довести фельдшеров до больных и оперативно доставить пациентов в клинику.

Редакция КП-Ярославль приносит свои соболезнования родным, близким и друзьям погибших.