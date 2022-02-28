В Ярославской области 28 февраля от коронавируса скончались 18 человек

Скриншот Яндекс.Статистика

В Ярославской области, по данным оперштаба на 28 февраля, от коронавируса скончались 18 человек. С начала пандемии COVID-19 убил в регионе 2 462 ярославцев.

Постепенно снижается количество суточных заражений. Сегодня зафиксировано 1 613 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заболели 133 711 жителей области.

За сутки госпитализированы 48 пациентов. Сейчас в клиниках с вирусом и подозрением на него находятся 1 666 человек, 152 – в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Заболели в России: 16 398 036 (+106 920)

Умерли в России: 3451 660 (+733)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ярославской области отменили публичные мероприятия Из-за роста числа заболевших коронавирусом (подробнее)