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Здоровье28 февраля 2022 9:44

152 ярославца с COVID-19 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

Из 2483 коек в COVID-госпиталях заняты 1 666
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области 152 пациента с коронавирусом находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии, 1 492 – в состоянии средней степени тяжести. Такая обстановка сейчас в ярославских госпиталях, переоборудованных под прием больных с COVID-19 и подозрением на него.

Для приема таких пациентов в 24 больницах развернуты 2 483 койки, заняты из них 1 666.

- В регионе отмечена тенденция к стабилизации эпидемиологической обстановки. Скорость распространения коронавируса постепенно снижается. Однако количество зараженных по-прежнему велико, - сказали в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

По данным на 28 февраля, заболели COVID-19 1 613 человек, скончались 18.

Из 2483 коек в COVID-госпиталях заняты 1 666

Из 2483 коек в COVID-госпиталях заняты 1 666

Фото: Правительство Ярославской области