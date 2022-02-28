152 ярославца с COVID-19 находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

В Ярославской области 152 пациента с коронавирусом находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии, 1 492 – в состоянии средней степени тяжести. Такая обстановка сейчас в ярославских госпиталях, переоборудованных под прием больных с COVID-19 и подозрением на него.

Для приема таких пациентов в 24 больницах развернуты 2 483 койки, заняты из них 1 666.

- В регионе отмечена тенденция к стабилизации эпидемиологической обстановки. Скорость распространения коронавируса постепенно снижается. Однако количество зараженных по-прежнему велико, - сказали в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

По данным на 28 февраля, заболели COVID-19 1 613 человек, скончались 18.