В Ярославской области отменили публичные мероприятия

В Ярославской области с 26 февраля приостановили проведение публичных мероприятий Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области с 26 февраля приостановили проведение публичных мероприятий. Такое решение принял врио губернатора региона Михаил Евраев из-за роста числа зараженных коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба на 28 февраля, за сутки COVID-19 заболели 1 613 человек, скончались от вируса 18 пациентов.

В последние дни в области вновь увеличилось число ярославцев, которые обратились за помощью в поликлиники. Выросла нагрузка и на медиков амбулаторного звена: по данным на 25 февраля, на дому лечатся порядка 34 тысяч пациентов. Это на пять тысяч превышает показатели от 22 февраля.