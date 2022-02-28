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Здоровье28 февраля 2022 8:25

В Ярославской области отменили публичные мероприятия

Из-за роста числа заболевших коронавирусом
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области с 26 февраля приостановили проведение публичных мероприятий

В Ярославской области с 26 февраля приостановили проведение публичных мероприятий

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области с 26 февраля приостановили проведение публичных мероприятий. Такое решение принял врио губернатора региона Михаил Евраев из-за роста числа зараженных коронавирусной инфекцией.

По данным оперштаба на 28 февраля, за сутки COVID-19 заболели 1 613 человек, скончались от вируса 18 пациентов.

В последние дни в области вновь увеличилось число ярославцев, которые обратились за помощью в поликлиники. Выросла нагрузка и на медиков амбулаторного звена: по данным на 25 февраля, на дому лечатся порядка 34 тысяч пациентов. Это на пять тысяч превышает показатели от 22 февраля.

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