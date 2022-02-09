Живодера из Тутаева будут судить за жестокое обращение с животными

Раду спасли и нашли ей новую семью, но лечение собаки до сих пор продолжается. ФОТО: группа "Рада - собака из Тутаева" ВКонтакте

Полиция Тутаева завершила расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Молодой мужчина обвиняется в жестоком обращении с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшее гибель или увечье.

В сентябре прошлого года кадры спасения истощенного пса облетели всю Россию. Несчастное животное, спасаясь от голодной смерти, на которую обрек ее хозяин, заперев в квартире без еды и воды, прогрызло обшивку в балконе и попыталось спрыгнуть со второго этажа. Пес застрял и повис вниз головой. При помощи стремянки собаку вызволили прохожие.

Собака прогрызла обшивку в балконе, но не смогла выбраться и повисла вниз головой. Скриншот с видео

Когда они увидели не животное, а обтянутый кожей скелет, то ужаснулись. Волонтеры отвезли собаку в ветеринарную клинику. При норме в 25 килограммов, она весила всего лишь восемь. Раде, так назвали спасенного зверя, как только она оклемалась, нашли новую семью – любящую и заботливую. Но голод не прошел бесследно, собаку до сих пор лечат.

Раду удалось спасти, а вот кошка, которая жила с ней в одной квартире, умерла от обезвоживания и истощения. Люди не успели ей помочь.

- На момент обнаружения собаки на балконе, хозяин квартиры отсутствовал дома уже более трех недель. В отношении мужчины сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый, зная, что будет отсутствовать длительное время, проявил преступную безответственность, не сообщил никому, что оставляет в квартире принадлежащих ему животных без соответствующего ухода, еды и воды, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Собака была крайне истощена и едва стояла на ногах. ФОТО: Ольга Горшенина, группа "Подслушано Тутаев" ВКонтакте

Общественность настаивает на суровом наказании для живодера. По инкриминируемой ему статье наказание может быть разным.

- В соответствии с ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет, - уточнили в полиции.

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