Собака Рада, которую чуть не заморили голодом в Тутаеве, нашла новых хозяев

Рада из Тутаева нашла новых хозяев. ФОТО: группа "Рада - собака из Тутаева" ВКонтакте

Дворняжка Рада из Тутаева, которую бывший хозяин чуть не заморил голодом, обрела любящую и заботливую семью.

- Все у них хорошо. Рада очень контактная собака и ей главное, чтобы ее обнимали и гладили 24/7, а кто это делает, не важно. Она сейчас живет именно в той атмосфере, в которой и нужно. Там любовь, тепло и внимание, - пишет куратор Рады.

Животное, которое за свою недолгую жизнь сильно настрадалось и чуть было не погибло из-за жестокости человека, взяли Тамара и Константин. Рада – не первая их собака, супруги спасли уже двоих.

- Хвостики дожили до старости и ушли на радугу в любви. Для меня это было очень важно. Добавлю еще: все рекомендации по питанию выполняются очень четко, Рада кушает лечебный корм в норме, рекомендованной ветеринарами. Стерилизуют ее, как только анализы будут в норме, - рассказал куратор и пообещала и дальше следить за судьбой дворняжки, о которой узнала вся страна.

Кадры спасения Рады облетели все социальные сети. Собака буквально прогрызла себе путь на свободу через балкон. Когда ее, застрявшую в дыре в обшивке, все же достали, то ужаснулись: она была похожа на скелет, обтянутый кожей, от голода не могла стоять на ногах. Сколько животное провело в квартире без еды, не известно. Но кот, который жил вместе с ней, до спасения не дожил, умер от голода.

24-летний хозяин животных свою вину отрицать не стал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».