В Ярославской области до смерти забили собаку, а труп выбросили в мусорный контейнер

Волонтеры рассказывают, что у погибшей собаки был дом - она жила в многодетной семье. Фото: Марина Мисса

В Угличе Ярославской области 7 февраля произошло зверское убийство. Поздно вечером возле общежития на улице Северная №8 неизвестный мужчина забил собаку палкой. С трупом убийца возиться не стал - выкинул в ближайший мусорный контейнер и сбежал. Животное умирало мучительной смертью: стена дома, рядом с которым человек издевался над собакой, забрызгана кровью.

Волонтеры рассказывают, что у погибшей собаки был дом - она жила в многодетной семье. Жители отзываются о хозяевах плохо и считают, что именно "глава" семейства забил четвероногого друга.

- Известно, у кого жил бедный пес! Это неблагополучная семья. Классика жанра: пьющая и многодетная мамаша, а логически рассуждая, собаку убил один из ее многочисленных сожителей. Все произошло с ее молчаливого, а может и нет, согласия. Слава про нее ходит дурная и никто из адекватных людей, волонтеров ей никого не отдают. И этого пса она взяла обманом! - рассказывает местная жительница Марина Мисса.

"Комсомолка" обратилась в полицию, чтобы узнать, какие меры будут предпринимать правоохранительные органы, чтобы остановить живодеров. Стало известно, что неравнодушные жители написали заявление. Дело сдвинулось с мертвой точки - жестокость не замолчали.

- В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства данного инцидента, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.