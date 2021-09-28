В Тутаеве Ярославской области спасли собаку, которую хозяин морил голодом

Животное прогрызло дыру в обшивке балкона и попыталось спрыгнуть со второго этажа. ФОТО: Ольга Горшенина, группа "Подслушано Тутаев" ВКонтакте

В Тутаеве Ярославской области неравнодушные люди спасли собаку, которую жестокий хозяин практически заморил голодом. Чтобы выбраться из квартиры, животное прогрызло обшивку на балконе и попыталось спрыгнуть вниз. Однако попытка оказалась неудачной: пес зацепился и повис вниз головой. Снимали застрявшую собаку прохожие.

Когда «спасательная операция» завершилась, люди ужаснулись – не собака, а скелет, обтянутый кожей. Даже сил на то, чтобы самостоятельно ходить, у нее не было.

- Собаку заморили голодом люди, проживающие на улице Дементьева. Как могут жить такие твари, что такое сотворили с животным, не знаю. Надеюсь, что им все вернется, - пишет Галина, которая взяла шефство над истощенной дворняжкой.

Песика уже свозили в ветеринарную клинику Ярославля, нашли передержку. Как только он оклемается, волонтеры будут искать несчастному животному постоянный дом с хорошим хозяином.

Пост о четвероногом разлетелся по всем социальным сетям. Многие набросились с критикой не только на самого живодера, но и на его соседей.

- Они-то куда смотрели, неужели никто не слышал? Явно собака и лаяла, и выла. То, что плитка треснула, все видят, а когда живое существо о помощи просит, у всех уши заложены, - негодует Елена.

Однако соседи своей вины в случившемся не видят, многие считали, что пса уже давно нет в квартире – в последнее время он вел себя тихо. Другие рассказывают, что не только собаке досталось от бывшего хозяина. Раньше у него жил еще и кот, но умер от голода. Страдают от живодера и люди: одной из своих соседок агрессивный мужчина разбил нос.

По поводу жестокого обращения с животным написали заявление в полицию.