В Ярославской области коронавирусом за сутки заразились 428 человек

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Очередной день – очередной рекорд: в Ярославской области за сутки коронавирусом заразились 428 человек. С начала пандемии заболели COVID-19 92 512 ярославцев.

Из-за роста количества инфицированных, в регионе введены новые коронавирусные ограничения. Постановлением главного санитарного врача области расширен список сфер, работникам которых необходима вакцинация. Также приостановлена плановая медицинская помощь в больницах.

По данным оперштаба на 29 января, скончались пять человек. С начала пандемии от COVID-19 умер 2 080 ярославец.

Заболели в России: 11 615 779 (+113 122)

Умерли в России: 330 111 (+668)