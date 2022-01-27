В Ярославской области приостановили плановую медицинскую помощь

В работе медицинских учреждений Ярославской областипроизошли изменения Фото: Ксения Высотина

В Ярославской области приостановили плановую амбулаторную помощь. Об этом рассказала директор департамента здравоохранения и фармации региона Оксана Пиклун. Причина такого решения – обострение эпидемиологической ситуации и рост числа заболевших COVID-19.

Итак, приостановлена:

- работа взрослых и детских дневных стационаров. Но продолжат работать стационары по профилю «онкология», «онколематология», «эндокринология», «карлиология», «акушерство и гинекология» в части использования вспомогательных репродуктивных технологий;

- работа по оказанию плановой медпомощи в стационарах, за исключение профилей «онкология», «онкогематология», «эндокринология», «кардиология», а также заболеваний, которые имеют социально значимые последствия и представляющие опасность для окружающих;

- диспансеризация и профилактические осмотры, в том числе детей.

- В поликлиниках организован прием пациентов строго в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Приоритетным считается обслуживание на дому граждан старше 65 лет, беременных, детей-инвалидов и детей раннего возраста с симптомами респираторных заболеваний, - уточнила Оксана Пиклун.

В прежнем режиме пока работают консультативно-диагностические центры Областной больницы, Областной детской больницы, кожно-венерологического диспансера, Перинатального центра, туберкулезной больницы, больницы им.Соловьева, ЦГБ, Городской больницы №2 им.Пирогова, Рыбинской больницы №1. Клиники должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и норматив приема одного пациента и обработки кабинета не менее 30 минут.

Продолжат работать женские консультаций, но только для беременных, стоматологические поликлиники и отделения. Не прекращается работа по направлению ярославцев в бюро медико-социальной экспертизы, оформление документов для оказания высоко-технологичной и специализированой помощи, оформление санаторно-курортных направлений.

По-прежнему оказывается паллиативная помощь с выездными формами работы и стационарная медпомощь пациентам с заболеваниями, при которых отсрочка может повлечь ухудшение их состояния и нести угрозу жизни и здоровью.