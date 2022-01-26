В Ярославской области вводят обязательную вакцинацию для работников сельского хозяйства и строителей

В Ярославской области расширили список сфер, сотрудникам которых необходимо пройти вакцинацию против коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области расширили список сфер, сотрудникам которых необходимо пройти вакцинацию против коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач региона Александр Звягин.

До 17 марта обязательную вакцинацию от COVID-19 должны пройти работники сельского хозяйства и строительства. С этой даты постановление вступает в законную силу.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, данная мера вызвана ростом числа заболевших коронавирусом.

- По состоянию на 24 января на территории Ярославской области зарегистрировано 90 690 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Увеличение заболеваемости с тенденцией к росту отмечено с 20 сентября 2021 года. В настоящее время регистрируется более 280 случаев в день, ежедневный темп прироста от 0,32% пояснил Александр Звягин.

Одним из основных средств обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия являются профилактика заболеваний. При возникновении очагов инфекционных болезней на уровне субъекта РФ может проводиться внеплановая иммунизация граждан.