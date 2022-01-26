Пожилые - на самоизоляцию: в Ярославской области введены новые коронавирусные ограничения

Не привитым и не переболевшим коронавирусом пожилым ярославцам из дома можно будет выходить только в случае острой необходимости Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ

В Ярославской области из-за увеличения числа заболевших COVID-19, вновь вводят ряд ограничений.

В первую очередь, они касаются людей старше 60 лет. С 26 января до 22 февраля пожилые ярославцы, которые не прошли вакцинацию и не переболели вирусом, должны находиться на самоизоляции. Выходить из дома можно только за медицинской помощью, если есть угроза жизни и здоровью, в ближайшие магазины и аптеки, а также чтобы вынести мусор или выгулять домашних животных.

Работодатели Ярославской области должны перевести на дистанционный режим не менее 50% сотрудников, не прошедших вакцинацию или не переболевших коронавирусом. Ранее речь шла о 30%.

С 27 января до 23 марта на закрытый круглосуточный режим работы перейдут все учреждения стационарного социального обслуживания. Сотрудники домов инвалидов и домов престарелых будут меняться раз в две недели.

На первую смену заступят 735 работников, все они прошли обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ярославской области вводят обязательную вакцинацию для работников сельского хозяйства и строителей

Региональный Роспотребнадзор опубликовал соответствующее постановление (подробнее)