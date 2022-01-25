В Ярославской области коронавирусом за сутки заразились 307 человек

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В Ярославской области по данным оперштаба количество заболевших растет с каждым днем. Вчера заразились 289 человек, а сегодня за сутки это число возросло до 307. Умерли – четверо.

Всего с начала пандемии скончались 2 059 жителей региона, заболели COVID-19 – 90 997.

Пожалуйста, не забывайте носить маски в общественных местах и обрабатывать руки антисептиком.

Правительство Ярославской области предложило ввести дополнительные ограничения из-за ежедневного прироста зараженных.

Помимо этого, в ближайшее время в регион привезут вакцину против COVID-19 «Спутник М» для подростков.

Всего заболели в России: 11 241 109 (+67 809)

Умерли в России: 327 448 (+681)