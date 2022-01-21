В Ярославской области предложили ввести новые COVID-ограничения

Ежедневный прирост жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией вырос на 10%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последнюю неделю в Ярославской области увеличилось число заболевших COVID-19. С прошедших выходных ежедневный прирост жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией вырос на 10%. В связи с этим, 21 января, правительство региона обсудило введение дополнительных ограничениях.

Главный санитарный врач области Александр Звягин выступил с предложениями, которые должны защитить пожилых жителей с хроническими заболеваниями, рабочую часть населения и детей:

- Первое предложение - отправить на самоизоляцию людей старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями не привитых и не болевших коронавирусом.

- Второе - перевести на удаленный режим работы 50% сотрудников, не привитых и не переболевших коронавирусом, - отметил Александр Звягин.

- Детским образовательным учреждениям следует придерживаться существующей нормы для принятия решения о продолжении учебного процесса. Если 20% детей в классе или школе болеет, то соответственно учреждение или класс переводится на дистанционный режим работы.

На данный момент все чаще положительные тесты на коронавирус выявляются у детей, об этом сообщает директор здравоохранения региона Оксана Пиклун.

- Прогнозируем, что увеличится нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено и, особенно, на педиатров. Фиксируется рост заболевших среди детей. Это уже показывает статистика по Рыбинску и Переславлю-Залесскому.

Сейчас большая часть населения переносит вирус в легкой форме. В больницах региона для коронавирусных больных развернули 1404 койки, из которых заняты 1070. Правительство может увеличить число больничных мест до 4 000, но в настоящее время в этом нет необходимости.