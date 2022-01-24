В Ярославскую область в ближайшее время доставят вакцину от коронавируса для подростков

Вакцину «Спутник М» для подростков от 12 до 18 лет скоро доставят в Ярославскую область Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославскую область в ближайшее время, когда именно не уточняется, будет доставлена вакцина от коронавируса «Спутник М». Она предназначена для подростков от 12 до 18 лет.

В регионе продолжается вакцинация взрослого населения. На данный момент завершили вакцинацию 587,5 тысяч человек, ревакцинировались 67 тысяч ярославцев.

- Что касается штамма «Омикрон», который, скорее всего, в ближайшее время придет в нашу область, есть мнение такое – вакцинация, в частности «Спутником V», защищает от 75 до 80%. Ревакцинация позволяет увеличить уровень защитных антител в несколько раз, - сказал заведующий организационно-методическим кабинетом ГБЗУ ЯО Инфекционной клинической больницы.

На днях Минздрав России утвердил перечень основных противопоказаний к вакцинации от коронавируса.

Бессрочным противопоказанием являются аллергии и тяжелые осложнения после предыдущей прививки, а также гиперчувствительность к компонентам препарата. К противопоказаниям, установленным на определенный срок, отнесли острые инфекционные заболевания (средней и тяжелой степени), неинфекционные заболевания, обострение хронических болезней, ОРВИ, острые инфекционные заболевания ЖКТ. Злокачественные образования, беременность и грудное вскармливание, возраст до 18 лет и после 60-ти также являются противопоказаниями.