Убийство пятилетней девочки в Костроме: возбуждено уголовное дело из-за халатности местных полицейских

По версии следствия, сотрудники городского отдела полиции №2 не смогли должным образом проконтролировать педофила Фото: Иван ВИСЛОВ

В Костроме после ужасного преступления, совершенного в отношении пятилетней девочки, возбуждено еще одно уголовное дело – по признакам халатности в действиях должностных лиц. По версии следствия, сотрудники городского отдела полиции №2 не смогли должным образом проконтролировать педофила (что должны были делать по решению суда), который не так давно освободился из колонии.

- Нужен очень жесткий постоянный мониторинг лиц, которые вышли из мест лишения свободы после первого совершения преступлений, связанных с посягательством на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Контроль за такими лицами не должен заключаться лишь в периодичной явке в органы внутренних дел. И формализм здесь недопустим. Ведь система сможет должным образом работать только в том случае, если все сотрудники будут добросовестно исполнять свои обязанности, - сказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Похищение маленькой девочки Вероники произошло в Костроме 4 января. Девочку украли в людном месте, многие видели, как ее тащили двое мужчин, но никто не помешал этому. Чуть позже труп ребенка нашли в комнате общежития. Девочку сначала жестоко изнасиловали, а потом, с не меньшей жестокостью убили.

По горячим следам задержали подозреваемых: двух ранее судимых мужчин-любовников 45 и 24 лет. Свою вину признали оба. Им уже предъявлено обвинение. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

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