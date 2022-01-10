Костромич призывает всех объединиться для борьбы с педофилами

Активисты планируют создать общественную организацию, которая будет контролировать лиц, отбывших наказание за насилие и педофилию Фото: Тимур ХАНОВ

Трагедия, которая произошла в Костроме 4 января, потрясла не только местных жителей, но и всю страну. Среди бела дня в городе пропала 5-летняя девочка Вероника. Мама отпустила ее одну на улицу буквально на несколько минут и этого времени хватило, чтобы ребенка украли, а потом изнасиловали и жестоко убили двое педофилов. Один из них в 2021 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за распространение порнографии и преступление против половой неприкосновенности. Второй был судим за кражу.

Случившиеся стало шоком для всех. Костромичи требовали отдать подозреваемых на народный суд. А местный житель Павел Кочкин в своем Instagram призвал всех объединиться, чтобы подобного больше не повторялось.

- Не хотелось бы долго рассуждать здесь о причинах этой трагедии, но всем понятно одно - если бы надлежащим образом был организован контроль над категорией насильников и педофилов со стороны правоохранительных органов, со стороны гражданских общественных институтов, со стороны обычных жителей нашего города - этого ужасного случая бы не произошло, - пишет Павел.

Он и единомышленники решили создать региональную общественную организацию «Нет – детскому насилию!». В ее задачи, по словам автора, войдет:

- совместный с органами МВД и ФСИН профилактический контроль и надзор за лицами, отбывавшими наказания по статьям о насилии и педофилии и проживающими в Костромской области; - информирование жителей Костромы о нахождении в непосредственной близости от их мест проживания в их районах города лиц, ранее осужденных за насилие и педофилию; - ведение базы данных указанной категории лиц; - создание Telegram-канала, в который любой житель нашего региона сможет обратиться за помощью или направить информацию для проверки подозрительного лица; - работа в социальных сетях в целях поисков лиц, вынашивающих преступные намерения в отношении малолетних детей и лиц, не достигших 16-летнего возраста. Проверка совместно с МВД полученной информации; - постоянный информационный обмен в родительских чатах, со старшими домов, старшими родительских коллективов школ, специалистами по социальной работе; - публикация в социальных сетях открытых сведений о насильниках и педофилах, проживающих в нашем регионе.

Кроме того, в ближайшее время активисты планируют выйти на связь с родителями Вероники и получить их согласие на то, чтобы общественная организация носила имя трагически погибшей девочки.