Не осталось и следа: в Ярославской области убрали с дороги «диарею асфальтного мамонта»

Бесформенные шлепки асфальта на дороге. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Дорога Ярославской области, которую за 40 миллионов рублей отремонтировали так, что ей заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, вновь, как говорится, на повестке дня.

Вчера, 6 июня, ярославские паблики буквально взорвали фотографии дороги от Карабихи до села Введенье. На ней появились бесформенные шлепки асфальта, которые ярославцы сразу же окрестили весьма обидно, назвав «диареей асфальтного мамонта».

- Как будто стадо коров прошло, - были и такие варианты.

В департаменте дорожного хозяйства от этого «ремонта» открестились:

- Данные виды работ выполнены без согласования с департаментом дорожного хозяйства Ярославской области, а также неопределенными лицами, не имеющими отношения к организации, занимающейся ремонтом дорог регионального значения в рамках контракта на содержание. В настоящее время выясняются причастные лица, допустившие данные нарушения, - пояснили изданию 76.ru в ведомстве.

Дорогу оперативно очистили от шлепков "ремонта". ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

И вдруг совершенно внезапно это странное «творение» исчезло. Пятна асфальта посреди дороги, из-за которых разгорелся скандал, словно растворились. Это произошло вечером того же дня.

- «Диарея асфальтного мамонта» исчезла. Следы ремонта дороги Карабиха – Введенье через три часа уже пропали. Остались родные ямы да ухабы, - сообщили подписчики группы «Жесть Ярославль».

Так что, к вопросу «кто это сделал», теперь добавился и вопрос «кто это убрал».

- Судя по тому, что даже следов от них не осталось на щебне и гравии держались они чуть более, чем никак, исключительно за счет своего веса, - пишет Иван Абрамов.