В Ярославском районе «растаяла» дорога, отремонтированная за 40 миллионов рублей

Глядя на фотографии этой дороги, сложно поверить, что на ее ремонт потратили 39,4 миллиона рублей. ФОТО: ОНФ в Ярославской области

Активисты Общероссийского народного фронта Ярославской области требуют от прокуратуры проверить качество ремонта дороги Карабиха – Введенье Ярославского района. Конкретно – участка протяженностью около семи километров от деревни Шепелево.

Глядя на фотографии этой дороги, сложно поверить, что на ее ремонт потратили 39,4 миллиона рублей. По документам покрытие восстановлено по технологии холодного ресайклинга с использованием остатков старого асфальта, измельченных в крошку, и добавок в виде цемента и битумной эмульсии.

По словам жителей, сигнальные столбики демонтировали в ноябре вскоре после сдачи объекта. ФОТО: ОНФ в Ярославской области

- Контракт включал в себя укрепление обочин, установку знаков и сигнальных столбиков. По словам жителей, сигнальные столбики демонтировали в ноябре вскоре после сдачи объекта, а весной дорога начала «таять» вместе со снегом. Общественники убедились, что из-за множества неровностей ездить по ней можно только с содроганием, причем в буквальном смысле слова. Знаки ограничения скорости выглядят как издевательство, - рассказали в ярославском отделении ОНФ.

Гладко было на бумаге, а что получилось в итоге, видно невооруженным глазом. Все прелести «новой» дороги испытывают на себе жители 10 ближайших сел и деревень, по этой дороге ездит школьный автобус, персонал и клиенты парк-отеля и санатория, которые находятся рядом.

- В областной дорожной службе пообещали, что подрядчик устранит все недостатки до середины июня. Каким образом это сделают, если весь участок – сплошной недостаток? Грейдирование проводят, результатов хватает до первых дождей, - рассказала жительница села Введенье Ирина Педченко.

В ОНФ качеством ремонта дороги возмущены.

- Мы регулярно получаем обращения из сел, деревень, к которым ни пройти - ни проехать. Органы власти в большинстве случаев отвечают под копирку: денег нет. В кои-то веки средства появились, и что мы видим? С трудом подбираю приличные слова, чтобы описать свои впечатления. Прокуратуре следует внимательно проверить исполнение контракта и соблюдение технологии производства работ, - сказал руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.