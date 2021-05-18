Ярославские следователи разберутся, почему «растаяла» дорога за 40 миллионов рублей

Эту дорогу ремонтировали в прошлом году. ФОТО: ОНФ в Ярославской области

Ярославские следователи проверят, почему растаяла дорога, на ремонт которой в прошлом году было потрачено почти 40 миллионов рублей. Речь идет о дороге Карабиха-Введенье Ярославского района. Внимание компетентных органов на происходящее обратили активисты ОНФ, они выехали на место после многочисленных жалоб местных жителей.

По поручению главы СК России Александра Бастрыкина, региональный СКР проверит качество выполнения ремонта дороги, которая, кстати, является единственной для жителей более десятка населенных пунктов.

- Председатель СК России поручил доложить о ситуации с нарушением прав жителей Ярославской области, которые жалуются на состояние дороги от деревни Шепелево. Сообщается, что отремонтированная в прошлом году дорога, которая обошлась бюджету в 39,4 миллиона рублей, в буквальном смысле разваливается, - говорится на сайте Следственного комитета РФ.