В Иванове столкнулись два автобуса и автомобиль: четыре человека госпитализированы

В Иванове столкнулись два пассажирских автобуса и автомобиль. ФОТО: батальон ДПС

В Иванове столкнулись два пассажирских автобуса и автомобиль «Нива». По предварительным данным, пострадали восемь человек: четверо госпитализированы, четверым помощь оказали на месте аварии.

Один из автобусов - №7 – ехал без пассажиров. ФОТО: батальон ДПС

ДТП произошло на перекрестке проспекта Шереметевский и улицы 8 Марта.

- Водитель автобуса «Богдан» совершил столкновение со стоявшим на светофоре в попутном направлении автобусом «ПАЗ». В свою очередь «ПАЗ», тронувшись с места, врезался в «Ниву», - пояснили в пресс-службе УМВД Ивановской области.

Один из автобусов - №7 – ехал без пассажиров. По предварительным данным, он направлялся на ремонт.

По предварительным данным, пострадали восемь человек. ФОТО: батальон ДПС

Восемь пассажиров и водитель пострадали в субботу, 5 июня, в ДТП на Тутаевском шоссе в Ярославле. Автобус №11 врезался в столб электроосвещения. ГИБДД выясняет причины аварии, в ПАТП-1 утверждают, что транспорт был технически исправен.