32 километра в час: в мэрии Ярославля рассказали о техническом состоянии автобуса, который врезался в столб

В ДТП пострадали 9 человек Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле продолжают устанавливать причины ДТП на Тутаевском шоссе. Вечером 5 июня автобус №11 врезался в столб электроосвещения, пострадали 9 человек, в том числе и водитель автобуса. Травмы, к счастью, оказались легкой и средней тяжести, ярославцев отпустили на амбулаторное лечение.

Сейчас правоохранительные органы анализируют записи с камер видеонаблюдения. По словам начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевского, превышения скорости не было.

- Автобус двигался 32 километра в час. Перед началом смены водитель прошел медицинский осмотр, также был проведен технический осмотр транспортного средства. Руководству предприятия ПАТП-1 поручено усилить контроль за соблюдением правил безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, — сказал Сергей Волканевский.

За рулем сидел опытный водитель: в ПАТП-1 он работает более 20 лет и за это время ни разу не попадал в ДТП.

Автобус из числа новых – введен в эксплуатацию в 2019 году.

- Можно сказать, что его техническое состояние позволило смягчить удар, спасти людям жизни. После выяснения всех обстоятельств происшествия автобус будет отправлен на ремонт. Каждое утро мы проводим осмотр транспортных средств: проверяем рулевой механизм, тормоза, техническое состояние. Водителей осматривает врач, — сказал директор АО «ЯрГЭТ» Сергей Завьялов.