В Ярославле автобус врезался в столб: пострадали 10 человек

Автобус врезался в столб. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Вечером 5 июня в Ярославле на Тутаевском шоссе автобус №11 врезался в столб. Причины ДТП устанавливают сотрудники полиции, по словам очевидцев, у автобуса отказали тормоза.

- 5 июня около 17.45 на Тутаевском шоссе в Ярославле автобус "Лиаз" под управлением мужчины 1967 г.р. совершил наезд на столб электроосвещения. По предварительной информации в результате ДТП в больницу доставлены 9 пассажиров и 1 водитель, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

- Я там был. Думал, что на тот свет попаду, - так прокомментировал ДТП один из пассажиров ЛИАЗа.