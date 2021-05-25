"Братва гуляет": осужденные из рыбинской колонии устроили пикник и сняли его на мобильник

заключенные рыбинской колонии устроили пикник и сняли его на видео. скриншот с видео, издание "Ярновости"

Прокуратура Ярославской области и региональное управление ФСИН начали проверку по видео, которое опубликовало издание "Ярновости". Заключенные рыбинской колонии №2, в которой, кстати, отбывает наказание бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, на Пасху устроили пикник с шашлыков. Все происходящее заключенные снимали на мобильный телефон, которые, как известно, на территории исправительных учреждений запрещены.

- В светлый праздник Пасхи вся братва лагеря. Шашлычок... Запечатлим это на память. В лагере проверка, а братва гуляет, - комментирует происходящее "видеооператор".

Как пояснили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области, служебная проверка уже началась - выясняются все обстоятельства произошедшего.

- При выявлении нарушений материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения, - прокомментировали ЧП в ведомстве.

Оценку тому, как в ИК-2 соблюдается режим, даст и региональная прокуратура.

- При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На прошлой неделе сотрудник одной из колоний Ярославской области был осужден за получение взятки. Немалые денежные вознаграждения ему платили в том числе и за то, что он проносил на территорию ИК комплектующие к сотовым телефонам.