Рыбинец проносил в колонию запрещенные вещи

Житель Рыбинска носил "контрабанду" заключенным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Рыбинска проносил заключенным на территории колонии строгого режима запрещенные вещи: комплектующие к сотовым телефонам и жевательный табак. За работу от "заказчика" агент под прикрытием получал немаленькое денежное вознаграждение. Но план провалился- рыбинца поймали.

- Суд признал гражданина виновным в совершении преступления "Получение взятки", и назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 700 000 рублей, - рассказали в

Приставы разъяснили мужчине, что если он не погасит долг, то ему грозит реальный срок. Поэтому с оплатой неплательщик медлить не стал.