Рак и коронавирус: хроника совместного существования

В формате «живая хирургия» прошло 10 показательных операций. ФОТО: предоставлено организаторами Всероссийского съезда онкологов

Более 1500 участников - профессионалов со всей страны объединил XI съезд онкологов России, который в этом году проходил в Ярославле с 13 по 15 мая. На вопросы корреспондента КП-Ярославль ответил главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

Первыми вышли в офлайн

- Андрей Дмитриевич, спустя год с лишним после объявления пандемии можно предположить, что коронавирус и связанные с ним вещи стали одной из основных тем первого после послабления карантинных мер очного съезда отечественных онкологов?

- Да, вопрос влияния пандемии на уровень онкопомощи в России мы обсуждали в первую очередь, как и проблемы возобновления системы диспансеризации и скрининга для раннего выявления онкозаболеваний. Этот съезд в целом уже знаменателен тем, что мы начинаем открытое общение и личные встречи. И начали мы это одними из первых в мире. Мы знаем, что пока такие встречи недосягаемы для многих специальностей и многих стран. Но российский народ – народ победителей, и очень важно, чтобы и дальше мы двигались в таком направлении.

В Ярославль приехал один из ведущих онкологов страны Андрей Каприн. ФОТО: предоставлено организаторами Всероссийского съезда онкологов

- Если тезисно, то как именно повлиял год жизни с коронавирусом на профилактику онкозаболеваний и лечение онкологических больных?

- Могу сказать главное: смертность от онкологических заболеваний в России снизилась в 2020 году, несмотря на пандемию. Общее снижение количества умерших от новообразований по РФ по сравнению с 2019 годом составило 5490 человек. Я лично курирую 39 субъектов РФ, из них самое значительное снижение - в ЦФО (2096 человек), а также в Приволжском (495 человек) и в Северо-Кавказском (413 человек) федеральных округах.

В целом в 2020 году в сравнении с 2019 было зарегистрировано на 88 773 впервые выявленных злокачественных новообразований меньше, однако при этом выросла доля запущенных случаев. Тем не менее, с уверенностью можно подчеркнуть, что все мероприятия федерального проекта «Борьба с онкозаболеваниями», большая поддержка правительства и Минздрава России позволили нам не только удержать, но и усилить онкологическую службу и сохранить все наши основные векторы, определенные Президентом РФ.

Диагностика: "все сложно"?

- Много говорится о том, что в регионах России уровень диагностики рака, особенно первичной диагностики, мягко говоря, оставляет желать лучшего. У нас и правда «все сложно», как пишут в статусах соцсетей, с квалифицированными онкологами и доступностью современной и своевременной онкопомощи за пределами Москвы или Питера?

- Нам действительно стоит обратить внимание на качество диагностики - это касается и эндоскопии, и лучевой диагностики, а самое главное - необходимо придерживаться клинических рекомендаций и стандартов не только в лечении злокачественных новообразований, но и в диагностике.

Также уровень подготовки специалистов диагностов (УЗИ, КТ МРТ диагностики, эндоскопии) требует постоянного контроля, и мы это видим, пересматривая поступившие в референс-центр КТ, МРТ исследования. Да, зачастую распространенность опухолевого процесса, поражение лимфоузлов и другие данные трактуются в разрез с региональными специалистами. И вы совершенно справедливо заметили, что правильность диагностических данных – это правильно выбранный метод лечения.

- Какие виды злокачественных опухолей сейчас наиболее распространены среди россиян?

- По данным 2020 года, на первое место вышел колоректальный рак – это 46,5 процента от всех злокачественных новообразований. Затем идет рак молочной железы - 44,6 процента и рак органов дыхания (трахеи, бронхов, легких) – 37,1 процент.

- Андрей Дмитриевич, по-прежнему ли рак остается в большей степени заболеванием людей пенсионного возраста? Не молодеет ли он в последние годы?

- Рак в определенном смысле помолодел, но в основном именно по причине раннего выявления, развития способов ранней диагностики онкозаболеваний.

- Расскажите, пожалуйста, о поддержке онкопрофилактики на государственном уровне. Например, какие меры применяются для повышения онкологической настороженности медиков первичного звена?

- Для повышения онконастороженности врачей первичного звена - общей практики, смежных специальностей, таких как стоматологи, лор-врачи, эндокринологи, гинекологи - проведена специальная дополнительная подготовка в рамках повышения квалификации. А также подписан приказ Минздрава России о дополнительных выплатах врачам-неонкологам за каждый выявленный и подтвержденный случай обнаружения онкозаболевания.

С 13 по 15 мая в Ярославле проходит XI съезд онкологов России, в котором принимают участие более 1500 человек Фото: Правительство Ярославской области

Как беречься онкобольным?

- Вернемся к нашей пандемии: как сказывается на онкобольных заражение - вероятное и реальное - коронавирусной инфекцией?

- Могу сказать, что за время пандемии 2020 года собран обширный научный материал о влиянии коронавируса на состояние онкопациентов. В том числе - на основании работы ковидного отделения, организованного по распоряжению правительства РФ в одном из филиалов ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России - в НИИ урологии и интервенционной радиологии им.Н.А.Лопаткина, который принимал больных, зараженных коронавирусом нового типа с апреля по август 2020 года.

На основе анализа этих данных будет опубликован научный доклад и рекомендации специалистов нашего центра. Научное сообщество наших зарубежных коллег проявляет большой интерес к этой работе. Также сформирована группа добровольцев из онкопациентов, находящихся в длительной ремиссии, для проведения вакцинации с участием специалистов института Гамалеи и выработки рекомендаций для этой группы больных.

- Нужно ли онкобольным беречься заражения коронавирусом каким-то особым образом?

- Меры профилактики заражения онкопациентов в обычной жизни такие же, как и у всех групп населения: строгая личная гигиена, масочный режим, социальная дистанция. По возможности нужно избегать больших скоплений людей и, конечно, вести здоровый образ жизни: без вредных привычек, соблюдая баланс всех необходимых компонентов в питании. И заниматься физкультурой – той, которую рекомендует лечащий врач.

- Андрей Дмитриевич, спасибо за честные ответы! Последний вопрос – каковы ваши впечатления о состоянии онкопомощи в Ярославской области?

- Даже только факты - запуск центра ПЭТ-КТ, строительство нового хирургического корпуса областной онкологической больницы, оснащенной самым современным высокотехнологическим оборудованием уже свидетельствуют о достаточно большом внимании власти к совершенствованию и повышению доступности онкологической помощи в регионе.

Наш Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Минздрава России всегда оказывает ярославским онкологам и их пациентам как методическую, так и практическую помощь. Региональные онкологи проходят у специалистов Центра обучающие семинары, получают телемедицинские консультации, существенную профессиональную поддержку. Благодаря этому сотрудничеству любой житель Ярославля и области может получить помощь в том же объеме и с тем же качеством, как и в ведущем онкологическим центре страны.