«Химия была, но мы расстались»: в Ярославле начался съезд онкологов

В Ярославле проходит XI съезд онкологов России. Фото: Здравоохранение. Ярославская область

13 мая в Ярославле начался XI съезд онкологов России. Ведущие специалисты страны, в том числе и главный внештатный онколог Минздрава России, директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, профессор, академик РАН Андрей Каприн, обменяются опытом и обсудят проблемы кардиоонкологии, онкомаммологии, опухоли головы, а также других заболеваний.

Ярославская область находится на седьмом месте по частоте диагностирования онкологии у жителей. С болезнью необходимо бороться, искать новые методы лечения и выходить на положительную статистку.

- Ожидается, что количество заинтересованных слушателей будет достигнет полутора тысяч человек, - заявили на официальной странице съезда.

Коллеги собрались в зале "Миллениума". Фото: Здравоохранение. Ярославская область

Но борьба за жизнь в онкоиндустрии не ограничивается разработкой новых лекарств и внедрения современных методов лечения. Рак - это злейший враг, который забирает не только физическое здоровье, но и духовные силы на пути к выздоровлению. Он проникает глубоко в сознание и пытается отнять даже надежду, поэтому в этой ситуации очень важна поддержка со стороны.

В Съезде примет участие Ольга Павлова, автор социального проекта в поддержку болеющих раком женщин «Химия была – но мы расстались».

В России 1,5 миллиона женщин живут с диагнозом "рак". 80% из них нуждаются в психологической помощи. Проект помогает бороться при помощи фототерапии. Женщин снимают профессиональные фотографы, которые могут мастерски показать все самое прекрасное в той, что находится в прицеле их объектива.

- Я очень долго не могла говорить про свою болезнь. Я заболела сразу после института и только спустя двадцать лет поняла, что могу, используя свой опыт, приносить пользу. На работе меня уволили, узнав о диагнозе. Не думала, что спустя 20 лет я буду слушать подобные истории, но многих героинь проекта увольняют и сегодня. У 50% людей, которые закончили онкологическое лечение, через полгода наступает посттравматический синдром, как после войны. Про это вообще никто не говорит. Про мужчину, болеющего раком, который выходит на публику и неважно выглядит – все говорят «бедный, болеет». А женщину мы никогда не увидим в таком виде на публике, потому что нельзя. И я придумала фотопроект - снять женщин, которые болеют, лечатся, недавно закончили лечение. Показать, какие они красавицы. Даже если они без ресниц, бровей, груди, с протезом, со шрамами, в парике, в косынке, лысые — я умею показать их так, что они тоже увидят, и все увидят, что они прекрасны, - рассказывает фотограф проекта Ольга Павлова.

Ольга является примером того, что после диагноза жизнь не заканчивается. Можно победить болезнь и жить полноценной жизнью. Многие молодые женщины переживают, что не смогут стать мамами. В 35 лет у Ольги трое детей, которые появились в ремиссию.

- Я могу снимать про это и давать людям надежду на то, что дальше у них будет жизнь. Страх – это несвобода. Когда ты освобождаешься от страха, ты становишься свободным, и можешь придумать свою жизнь дальше. Очень важен настрой на лечение, важно знать, что дальше есть жизнь. Ты станешь другой. И это будет лучшая версия тебя, только надо верить в то, что жизнь после рака - есть, - закончила фотограф.