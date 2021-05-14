В Ярославскую область привезли вторую вакцину от коронавируса - «ЭпиВакКорону»

В Ярославскую область начали поставлять новую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорону». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославскую область начали поставлять новую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорону». В первой поставке – 1620 доз, которых хватит на то, чтобы привить 810 человек. Будут и следующие поставки данного препарата.

- Равномерно, по количеству прикрепленного населения, распределим данную вакцину. При наличии в медицинской организации двух препаратов, пациент сможет выбирать, каким ему привиться. 105 тысяч ярославцев уже сделали прививку вакциной «Спутник V», мы не видим побочных эффектов. Говорить, что какой-то препарат хуже или лучше нельзя. «ЭпиВакКорона» тоже хорошая вакцина, - пояснил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Василий Тубашов.

Вторая вакцина от COVID-19 поступит в больницы Ярославля, Рыбинска, Переславля, Ростова, Углича. Вакцинация также проходит в два этапа.