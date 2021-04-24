В Ярославле могилу погибшего хоккеиста "Локомотива" подожгли вандалы

Одни ярославцы приходят на могилы к игрокам, чтобы отдать дань памяти ребятам, другие - чтобы разгромить захоронения. ФОТО: архив КП

На Леонтьевском кладбище в Ярославле неизвестные надругались над могилой погибшего хоккеиста команды "Локомотив": вандалы подожгли захоронение и повредили памятник. Разгром и следы поджога обнаружили родственники хоккеиста, которые пришли навестить могилу.

ЧП на кладбище произошло 17 апреля, заявление в правоохранительные органы поступило вчера, 23 числа. Как пояснили КП-Ярославль в пресс-службе регионального УМВД, сейчас по обращению проводится проверка.

- Неизвестные попали в объективы камер и мы передали съемку в УМВД по Ярославской области. Полиция сработала оперативно, подозреваемых сейчас разыскивают, чтобы привлечь к ответственности, - цитируют "Ярновости" заместителя директора департамента территориальной безопасности мэрии Ярославля Андрея Овчинникова.

Над захоронениями погибших игроков "Локомотива" вандалы глумятся не впервые. В июле прошлого года повредили памятник, установленный на могиле Ивана Ткаченко, в 2013 году - измазали черной краской лица игроков. Кражи игрушек, цветов и лампад происходят постоянно.

Авиакатастрофа над Туношной Ярославской области произошла 7 сентября 2011 года. Погибли 44 человека: игроки и члены команды "Локомотив", а также члены экипажа. При крушении выжил лишь бортинженер Александр Сизов. Команда летела в Минск, где в рамках чемпионата КХЛ должна была сыграть с "Динамо".