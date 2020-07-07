В Ярославле вандалы разгромили памятник погибшему игроку «Локомотива» Ивану Ткаченко

В Ярославле на Леонтьевском кладбище неизвестные повредили памятник на могиле трагически погибшего игрока «Локомотива» Ивана Ткаченко. Инцидент произошел в воскресенье, 5 июля. Кадры с кладбища появились в группе «Документальный фильм «Капитан Немо» ВКонтакте.

- Живым людям стыдно в глаза смотреть, а мертвый ничего не скажет... Тот, кто это сделал намеренно, ты боль родителей на себя взял, разбил, поломал... Знай, человечек, в этом мире все зеркально, - написал автор поста.

Жители Ярославля считают, что тех, кто осквернил память погибшего, необходимо найти и привлечь к ответственности. Однако некоторые надеются, что едва ли кто-то осмелился бы совершить такой варварский поступок, и выдвигают предположения о том, что виной всему ветер.

- Ветра в воскресенье не было, другие портреты не пострадали. Дворник сообщил, что был разгром. Все остальные предметы остались на местах, даже два искусственных цветка никуда не улетели, а пластиковая рама и стекло разбиты вдребезги, - рассказал отец хоккеиста Леонид Ткаченко.

Леонид Владимирович отметил, что ранее подобных ситуаций не происходило, было только мелкое воровство игрушек. Так, в мае 2018 года неизвестные украли вещи, которые принесли на могилу родственники, и вырвали посаженные цветы.

Родители Ивана Ткаченко намерены заказать новую рамку. Обращаться в полицию по поводу случившегося они не планируют.

Напомним, что Иван Ткаченко, игрок и капитан ярославского «Локомотива», погиб в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Самолет, на борту которого находился основной состав хоккейной команды, рухнул при взлете под Туношной.