«За тухлую воду 5 рублей пересчитали»: жителям Ростова сделали перерасчет за отопление

Несколько дней ростовцы сидели без отопления и горячей воды Фото: Полина Вачнадзе

Жители Ростова возмущены тем перерасчетом, что был им сделан за период, когда они замерзали в своих квартирах. Авария на теплосетях города произошла 13 февраля, несколько дней ростовцы сидели без горячей воды и отопления, обогревались электроприборами. Губернатор Дмитрий Миронов потребовал у местных властей провести перерасчет за коммунальные услуги, но в квитанциях, которые пришли в марте, суммы не изменились.

Тогда это списали на сбой в системе и пообещали, что в следующем месяце, то есть, в апреле, перерасчет будет сделан.

- В связи с технической ошибкой, допущенной сотрудниками ресурсоснабжающей организацией, в платежных документах указаны некорректные данные. Допущенные нарушения будут устранены в платежных документах в следующем месяце, - сказал тогда директор департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Давид Бараташвили.

И вот пришли апрельские квитки…

- Московская, 42 – 28 рублей.

- А мне тоже перепало… аж 3 рубля.

- 36 рублей пр.Радищева,9.

- Декабристов, 220 рублей.

Вспомнили ростовцы и прошлые перерасчеты:

- За тухлую воду мне 5 рублей тогда пересчитали. Водоканал посчитал это по «своей формуле», якобы существует норма для приготовления пищи и питья, за это и пересчитали (это несколько десятков литров на человека), все остальное – мыться, стирать и т.д. можно, оказывается, и в таком …, - пишет Татьяна Долотцева.

Как пояснила в комментариях депутат думы ростовского муниципального района Светлана Кичкова, письмо в региональный департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов с просьбой полностью освободить горожан от оплаты услуги теплоснабжения за период ликвидации аварии, было написано и отправлено еще 10 марта. Подписал его глава Ростова. Прошел почти месяц, а ответа до сих пор нет.

- Тарифы устанавливают и регулируют не депутаты. Мы жителей услышали и полностью поддерживаем, что перерасчет должны сделать за весь период, пока жители находились без отопления, - написала Светлана Кичкова.