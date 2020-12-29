В Ростове Великом на перекрестке улиц Спартаковской и Коммунаров вчера, 28 декабря, произошла серьезная коммунальная авария. Прорвало трубу и из-под земли начала хлестать горячая вода. По словам очевидцев, высота фонтана достигала нескольких метров.- Котельную и теплотрассу эксплуатирует АО «МКЭ». В тепловой камере №6 перекрыт участок теплотрассы. Подача теплоносителя была приостановлена, под отключение попали 16 многоквартирных и 13 частных домов, - пояснили в администрации города.Вчера на месте работала аварийная бригада. Сегодня дефекты сети устранены.