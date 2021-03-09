«Опять обманули»: жителям Ростова Великого не перерасчитали сумму за отопление Фото: Алексей БУЛАТОВ

После аварии в городе ростовцы сидели без воды и отопления 4 дня, а кто-то и больше. Тогда губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов потребовал от городских и районных властей полного включения в ситуацию, оперативного взаимодействия с людьми, коммунальными службами и управляющими компаниями. Также глава региона поручил сделать для жителей перерасчет за услуги ЖКХ, но последние указание выполнено не было.

В соцсетях жители, получившие квитанции, начали рассказывать о суммах за февраль:

– Фрунзе 44 - перерасчет 130 рублей, почти трое суток без отопления и горячей воды! Смешно, господа!

– Это называется перерасчет??? Эту сумму как минимум надо урезать в 2 раза, за февраль, когда дома было холодно, температура была 18-20 градусов. Где все ваши обещания, руководители?!

– Все пишут про счета за отопление. А мне помимо этого еще и за электричество такой счет пришел, что даже и не знаю, чем платить-то.

– Нам тоже пришло с 13.02 по 15.02, а по факту с 13.02 по 19.02 и ещё 24.02 не было отопления

Ситуацию прокомментировали в департаменте Госжилнадзора Ярославской области:

– Вопрос проведения перерасчета за коммунальные услуги жителям Ростова в связи с аварийной ситуации на котельной и внешних сетях находится на контроле. В связи с технической ошибкой, допущенной сотрудниками ресусроснабжающей организации, в платежных документах указаны некорректные данные. Допущенные нарушения будут устранены в платежных документах в следующем месяце, – сказал руководитель ведомства Давид Бараташвили.