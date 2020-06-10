2020-06-10T22:25:33+03:00
Иваново

В Ивановской области нашлись хозяева сбежавшего удава

Пока их искали, змею приютили в «Добром доме» для животных
Светлана Крутикова
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Удава нашли около одной из школ Кинешмы ФОТО: страница Ирины Чертковой ВКонтактеУдава нашли около одной из школ Кинешмы ФОТО: страница Ирины Чертковой ВКонтакте
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В Кинешме сбежавший двухметровый удав вернулся к своим хозяевам.

Змею в понедельник, 8 июня, около одной из школ нашел мужчина, косивший траву. О своей находке он сообщил спасателям. Специалисты прибыли на место, поймали удава и отвезли его в приют для бездомных животных «Добрый дом». Хозяева нашлись на следующий день. О том, как удав оказался на улице, его владелица рассказала в социальной сети.

- Он всего-навсего так был рад солнышку, что потянулся к нему ближе и просто вывалился через окно, москитная сетка его не выдержала, и он упал вниз. В итоге спустя некоторое время был обнаружен мужчиной, который косил траву. Дома никого в этот момент не было. Когда мы узнали эту новость, сразу ринулись туда, но было уже поздно: его увезли в приют. Конечно же, мы на следующий день забрали его, сейчас он дома на своем месте в целости и сохранности, - написала Ирина Черткова.

Выяснилось, что двухметровый удав - девочка, которую зовут Горыня. Ей уже 10 лет. Хозяйка змеи отметила, что ее питомец безобиден для людей.

- На вид кому-то покажется, что это опасная рептилия, но на самом деле Горыня никому не причиняла и не может причинить вред, исключая мышей, крыс и хомяков, их она кушает, - пояснила Ирина.

Как отметила девушка, долгое время удав жил своей жизнью, его знали только в узком кругу друзей, а теперь он стал звездой.

К сожалению, не все хозяева заботятся о своих питомцах и переживают за них. Душераздирающая история произошла в Ярославле. Из окна многоэтажного дома выбросили двух щенков. Один из них погиб, второй нуждается в операции. И это не единственный случай жесткого обращения с животными за последние дни. В минувшие выходные кто-то привязал к дереву щенка и оставил его умирать на жаре без еды и воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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