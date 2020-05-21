Медсестра ростовской поликлиники две недели работала, не зная, что больна COVID-19

В Роспотребнадзоре по Ярославской области неделю назад рассказали об очередности проведения анализов на коронавирус. Сутки или чуть больше, по словам специалистов, делаются исследования для заболевших, пациентов на выписку и медработников. Три-четыре дня ждут результатов все остальные. Однако многочисленные жалобы ярославцев на долгие сроки проведения исследований ставят под сомнение эти слова. Не в их пользу и история, которую рассказала КП-Ярославль старшая медсестра детского сада №17 Ростова Алина Саулите.

19 мая в городе на карантин закрыли часть дежурных групп в детских садах №17 и №8. Причина приостановки работы – положительный результат теста на коронавирус у мамы одной из воспитанниц. Как рассказала Алина Александровна, мама этой воспитанницы - медсестра в ростовской поликлинике, сдала анализ еще 6 мая. Две недели женщина, не зная, что является COVID-инфицированной, продолжала работать и водить дочь в детский сад №17. Утром 19 мая она отвела ребенка в только что открывшийся сад №8, а, придя на работу, получила результаты теста.

- Группы в восьмом закрыли сразу же, он проработал всего несколько часов. А я на протяжении двух часов обзванивала все инстанции и в Ростове, и в Ярославле, объясняла, доказывала, что нас тоже нужно закрывать, так как ребенок все это время ходил в нашу дежурную группу. Мне же настойчиво твердили в ответ, что все в порядке, закрывать не будут. В Ростопотребнадзоре сказали, что даже тесты у персонала и детей проводить не собираются, так как был контакт через контакт. Если хотим их сделать – пожалуйста, но только платно, за свой счет. Ну, или надо ждать результаты анализа ребенка, - рассказывает Алина Саулите.

Вечером медсестре позвонила заведующая их детского сада и сообщила, что детский сад все же частично закрывают: на карантин распускается лишь одна дежурная группа, куда ходила дочь зараженной женщины. Остальные группы продолжат работать в прежнем режиме.

- Контакты между воспитателями групп и детьми были, все ходили по одним коридорам, сидели на одних лавках. Почему нельзя закрыть весь сад, ведь угроза имеется? - Задается вопросом Алина Александровна.

А что будет с поликлиникой, где работает медсестра? Если ее контакты среди персонала можно отследить и проверить, то как быть с пациентами?

Как пояснили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области, сейчас сотрудник поликлиники находится на карантине. Помещения, где работала медсестра, продезинфицированы несколько раз, а все контактировавшие с женщиной люди отработаны, у них взяли анализы. В региональном Роспотребнадзоре добавили, что сейчас решается вопрос о дополнительных мерах и повторном тестировании.

Полностью закрывать детские сады, куда ходил ребенок заразившейся медсестры, так и не планируют: в детсаду №17 работает две дежурные группы, в №8 – одна группа.