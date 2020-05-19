В Ярославской области закрыли еще две дежурные группы в детсадах

19 Май 2020 2020-05-19T18:53:36+03:00

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В Ростове Великом на карантин закрыли две дежурные группы в детских садах №17 и №8. Приостановление работы вызвано положительным результатом теста на COVID-19 у родителей воспитанников.

- Те, кто были в контакте в инфицированным, уходят на двухнедельную самоизоляцию в домашнем режиме под контролем медработников. Это восемь сотрудников, 24 ребенка и их родители. На этот период им будет оформлен больничный, - сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

В детских садах проведут дезинфекцию и обработку антисептиками.

Напомним, что сегодня на карантин были закрыты два сада в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU