2020-05-18T01:00:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 мая: более пяти тысяч ярославцев нарушили масочный режим в первый день

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 18 мая 2020 года
Светлана Крутикова
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Более пяти тысяч человек нарушили обязательный масочный режим в первый деньБолее пяти тысяч человек нарушили обязательный масочный режим в первый деньФото: Артем КИЛЬКИН
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По данным на вечер 17 мая, общее число заболевших COVID-19 с момента начала пандемии в регионе составляет 1726 человек, за сутки зарегистрировали еще 97 случаев заражения.

Всего выздоровели 304 ярославца. На лечении находятся 1411 человек, 175 из них госпитализированы. Состояние четырех пациентов врачи оценивают как крайне тяжелое, восьми - как тяжелое. На обязательной изоляции сидят 186 жителей области, на карантине - 1888.

Статистика распространения COVID-19 по Ярославской области такова:

Ярославль - 990;

Рыбинск - 162;

Гаврилов-Ямский МР - 154;

Тутаевский МР - 79;

Ростовский МР - 62;

Ярославский МР - 62;

Переславский городской округ - 45;

Рыбинский МР - 45;

Некрасовский МР - 31;

Угличский МР - 25;

Борисоглебский МР - 20;

Некоузский МР - 13;

Даниловский МР - 11;

Большесельский МР - 11;

Первомайский МР - 6;

Пошехонский МР - 5;

Брейтовский МР - 3;

Любимский МР -1;

Мышкинский МР – 1.

По мнению уфимских ученых, Ярославская область находится на экспоненциальном этапе развития эпидемии. Данный этап характеризуется тем, что число новых заражений растет быстрее, чем число вылечившихся.

Более пяти тысяч человек нарушили масочный режим в первый день. Пока жители Ярославля отделались замечаниями. Если в дальнейшем нарушения станут регулярными и умышленными, то ярославцев ждут протоколы об административных правонарушениях. Данные протоколы будут рассматриваться в суде, где нарушителям могут вынести предупреждение или оштрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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