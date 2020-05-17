Более пяти тысяч нарушителей: в Ярославле прошел первый день масочного режима

17 Май 2020 2020-05-17T10:07:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле в первый день обязательного масочного режима выявили более пяти тысяч нарушителей. Пока ярославцы отделались замечаниями.

- Если в дальнейшем жители региона продолжат регулярно и умышленно нарушать режим, то им выпишут протоколы об административных правонарушениях. Эти протоколы будут рассматривать районные суды. Суд может вынести предупреждение или оштрафовать. Размер штрафа для граждан составляет от 1 до 30 тысяч рублей, - сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Сотрудники УВД, МЧС, Росгвардии и органов местного управления продолжат патрулировать улицы города.

ИСТОЧНИК KP.RU