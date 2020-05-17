В Ярославской области число новых заражений COVID-19 растет быстрее, чем число вылечившихся

17 Май 2020 2020-05-17T19:18:38+03:00

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Специалисты Уфимского авиационного университета и Башкирского медуниверситета смоделировали пик заболеваемости COVID-19 в регионах.

Согласно модели, пик заболеваемости в России прошел 8-9 мая. Сейчас страна вышла на плато развития инфекции. Это означает, что максимальное количество новых случаев заражения будет колебаться в пределах 11 тысяч в день. Однако, по сравнению с другими странами, в России из-за большой территории плато может стать затяжным.

По мнению ученых, Ярославская область находится в числе тех регионов, где наблюдается экспоненциальный этап развития эпидемии. Это означает, что число новых заражений растет быстрее, чем число вылечившихся.

Данный факт подтверждает и официальная статистика. На сегодняшний день в регионе общее число заболевших с начала пандемии составляет 1726 человек, за сутки зарегистрировали еще 97 случаев. Выздоровели же пока 304 ярославца. На лечении находятся 1411 человек, 175 из них госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU