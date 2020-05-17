2020-05-17T01:00:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 17 мая: число заболевших COVID-19 в регионе продолжает расти

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 17 мая 2020 года
Светлана Крутикова
Поделиться:
1413 жителей региона ждут результаты анализов на COVID-191413 жителей региона ждут результаты анализов на COVID-19Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По данным на вечер 16 мая, еще 92 жителя региона заболели COVID-19 заболели, общее количество заразившихся составляет 1629 человек. За минувшие сутки выздоровели и выписались 55 ярославцев.

В больницах на лечении остаются 176 пациентов. Состояние трех человек врачи оценивают как крайне тяжелое, тринадцати - как тяжелое. На обязательной изоляции находится 181 человек, на карантине - 1875. 1413 жителей региона ждут результаты анализов.

Сегодня, 16 мая, в регионе начал действовать обязательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в местах массового скопления людей. Специалисты считают, что такая мера снизит риск заражения COVID-19. Важно соблюдать правила пользования масками.

В регионе смягчили ограничения. С 16 по 22 мая работать могут организации всех форм собственности. Свою деятельность возобновляют автосервисы, автомойки, химчистки, клининговые компании. Фитнес-центры, бани, турфирмы, учреждения культуры пока могут работать только для собственных нужд, для посетителей эти организации пока закрыты.

Службы занятости и МФЦ будут принимать ярославцев только по предварительной записи. Детские сады продолжают работать в режиме рабочих групп. Школьники заканчивают учебный год дистанционно.

Кафе и рестораны по-прежнему работают на вынос и доставку. Пока запрещена торговля непродовольственными товарами. Можно продавать только товары первой необходимости. Дистанционно торговать могут все. Через неделю решат, можно ли ввести новые послабления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Заволжском районе Ярославля начали строить новый ФОК
В Ярославской области мужчина с опасным заболеванием свободно разгуливал по улицам
Ярославцам рассказали, где брать маски, надевать ли их на улице и можно ли носить снуд
Ярославца приговорили к 17 годам тюрьмы за жестокое убийство
Специалисты «Ярэнерго» восстановили опору ЛЭП по обращению жителей
В Ярославской области число заболевших COVID-19 увеличилось до 1629
В Ярославской области постепенно отменяют запреты: кто и как сможет работать
В центре Ярославля нашли противотанковые мины
В Ярославской области раскрыли кражу полутонны деталей с железной дороги
В Ярославле руководитель бюджетной организации подозревается присвоении денег
В Ярославской области ожидаются заморозки
В Ярославском районе откроют войну с борщевиком
Пенсионный фонд ответил на вопросы ярославцам о выплатах детям до 16 лет
Не продадут товар и вызовут полицию. Как ярославские магазины должны реагировать на покупателя без маски
В Ярославле водитель протаранил магазин и убежал
Губернатор Ярославской области поручил бесплатно выдать маски многодетным семьям
В Пенсионном фонде РФ ответили на вопросы ярославцев о выплатах на детей до 3 лет
Где в Ярославской области построят новые детские и спортивные площадки
Ярославна нашла поддельный больничный и принесла его на работу
В Мышкинском районе Ярославской области выявили первый случай COVID-19
Рыбинский мост через Волгу могут отремонтировать в рамках нацпроекта
Лосенка, который остался без мамы, передали в ярославский зоопарк
График отключения горячей воды в Ярославле: когда, где, на сколько
В Ярославской области пьянка закончилась поножовщиной
В Рыбинске реконструируют стадион «Сатурн»
В Ярославской области увеличили число коек для COVID-зараженных
Больных пневмонией и ОРВИ из Ярославля отправят на лечение в районы
Арт-объект или зона для рыбалки: ярославцы выберут, что будет в парке 30-летия Победы
Ярославские приставы прикрыли ферму, где умирали животные