Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 17 мая: число заболевших COVID-19 в регионе продолжает расти

По данным на вечер 16 мая, еще 92 жителя региона заболели COVID-19 заболели, общее количество заразившихся составляет 1629 человек. За минувшие сутки выздоровели и выписались 55 ярославцев.

В больницах на лечении остаются 176 пациентов. Состояние трех человек врачи оценивают как крайне тяжелое, тринадцати - как тяжелое. На обязательной изоляции находится 181 человек, на карантине - 1875. 1413 жителей региона ждут результаты анализов.

Сегодня, 16 мая, в регионе начал действовать обязательный масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в местах массового скопления людей. Специалисты считают, что такая мера снизит риск заражения COVID-19. Важно соблюдать правила пользования масками.

В регионе смягчили ограничения. С 16 по 22 мая работать могут организации всех форм собственности. Свою деятельность возобновляют автосервисы, автомойки, химчистки, клининговые компании. Фитнес-центры, бани, турфирмы, учреждения культуры пока могут работать только для собственных нужд, для посетителей эти организации пока закрыты.

Службы занятости и МФЦ будут принимать ярославцев только по предварительной записи. Детские сады продолжают работать в режиме рабочих групп. Школьники заканчивают учебный год дистанционно.

Кафе и рестораны по-прежнему работают на вынос и доставку. Пока запрещена торговля непродовольственными товарами. Можно продавать только товары первой необходимости. Дистанционно торговать могут все. Через неделю решат, можно ли ввести новые послабления.