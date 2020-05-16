Ярославцам рассказали, где брать маски, надевать ли их на улице и можно ли носить снуд
Сегодня, 16 мая, в Ярославской области начал действовать обязательный масочный режим. Жители региона обязаны надевать маски при поездках в общественном транспорте и такси, на остановках, заправках, в магазинах, аптеках и организациях, которые обслуживают население.
Зачем нужно носить маску?
Это позволит снизить риск заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, в том числе - COVID-19. Маска защитит вас, если встретитесь с больным человеком, а также других людей, если больны вы.
Как правильно пользоваться маской?
Перед тем как надеть маску, вымойте руки с мылом или обработайте их спиртосодержащим средством. Маску необходимо надевать так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров. Во время использования не касайтесь маски. Как только она становится сырой, заменяйте ее на новую.
После использования снимите маску за резинки сзади (не прикасайтесь к передней части) и выбросьте ее. Руки вновь обработайте.
Каким нормативным актом в регионе введен режим «повышенная готовность» по угрозе распространения COVID-19?
В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 17.03.2020 № 201-п «О внесении изменений в Постановление Правительства ЯО от 07.02.2020 № 100-п»
Сотрудники работающих организаций обязаны быть в масках. Если средства индивидуальной защиты отсутствуют, кого будут штрафовать: организацию или сотрудников тоже?
Все работающие организации и ИП обязаны обеспечить сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты. Протоколы об административной ответственности за несоблюдение масочного режима могут составить как в отношении организации, которая не обеспечила санитарный режим сотрудников, так и в отношении работника, отказавшегося от ношения маски.
Должны ли носить маску дети и с какого возраста?
Указ распространяется на все возрастные категории. Ответственность за жизнь и здоровье детей несут родители. C 16 лет несовершеннолетние несут административную ответственность.
Как утилизировать маску?
Медицинскую одноразовую маску после однократного использования можно выбросить как обычный бытовой мусор.
Где брать маски?
Менять маски надо каждые 2 часа, иначе они бесполезны. Сейчас аптеки региона готовы обеспечить ярославцев необходимыми средствами индивидуальной защиты. Можно использовать как одноразовые, так и многоразовые маски. Главное, чтобы они полностью закрывали область носа и рта, а также плотно прилегали к лицу.
Защитит ли регулярное промывание носа солевым раствором от заражения COVID-19?
Минздрав РФ рекомендует использовать раствор поваренной соли в качестве профилактики коронавируса. Промывание носа таким раствором снижает количество как бактериальных, так и вирусных возбудителей инфекций.
Надо ли надевать маску на улице?
Обязательным является ношение маски в местах массового скопления людей.
Можно ли вместо маски носить бафф или снуд?
В указе губернатора в качестве средств индивидуальной защиты обозначены маски и респираторы. Баффы и снуды являются аксессуарами и не выполняют защитную функцию.
ИСТОЧНИК KP.RU