Ярославцам рассказали, где брать маски, надевать ли их на улице и можно ли носить снуд

16 Май 2020 2020-05-16T13:59:47+03:00

Менять маски надо каждые 2 часа, иначе они бесполезны Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сегодня, 16 мая, в Ярославской области начал действовать обязательный масочный режим. Жители региона обязаны надевать маски при поездках в общественном транспорте и такси, на остановках, заправках, в магазинах, аптеках и организациях, которые обслуживают население.

Зачем нужно носить маску?

Это позволит снизить риск заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем, в том числе - COVID-19. Маска защитит вас, если встретитесь с больным человеком, а также других людей, если больны вы.

Как правильно пользоваться маской?

Перед тем как надеть маску, вымойте руки с мылом или обработайте их спиртосодержащим средством. Маску необходимо надевать так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров. Во время использования не касайтесь маски. Как только она становится сырой, заменяйте ее на новую.

После использования снимите маску за резинки сзади (не прикасайтесь к передней части) и выбросьте ее. Руки вновь обработайте.

Каким нормативным актом в регионе введен режим «повышенная готовность» по угрозе распространения COVID-19?

В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 17.03.2020 № 201-п «О внесении изменений в Постановление Правительства ЯО от 07.02.2020 № 100-п»

Сотрудники работающих организаций обязаны быть в масках. Если средства индивидуальной защиты отсутствуют, кого будут штрафовать: организацию или сотрудников тоже?

Все работающие организации и ИП обязаны обеспечить сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты. Протоколы об административной ответственности за несоблюдение масочного режима могут составить как в отношении организации, которая не обеспечила санитарный режим сотрудников, так и в отношении работника, отказавшегося от ношения маски.

Должны ли носить маску дети и с какого возраста?

Указ распространяется на все возрастные категории. Ответственность за жизнь и здоровье детей несут родители. C 16 лет несовершеннолетние несут административную ответственность.

Как утилизировать маску?

Медицинскую одноразовую маску после однократного использования можно выбросить как обычный бытовой мусор.

Где брать маски?

Менять маски надо каждые 2 часа, иначе они бесполезны. Сейчас аптеки региона готовы обеспечить ярославцев необходимыми средствами индивидуальной защиты. Можно использовать как одноразовые, так и многоразовые маски. Главное, чтобы они полностью закрывали область носа и рта, а также плотно прилегали к лицу.

Защитит ли регулярное промывание носа солевым раствором от заражения COVID-19?

Минздрав РФ рекомендует использовать раствор поваренной соли в качестве профилактики коронавируса. Промывание носа таким раствором снижает количество как бактериальных, так и вирусных возбудителей инфекций.

Надо ли надевать маску на улице?

Обязательным является ношение маски в местах массового скопления людей.

Можно ли вместо маски носить бафф или снуд?

В указе губернатора в качестве средств индивидуальной защиты обозначены маски и респираторы. Баффы и снуды являются аксессуарами и не выполняют защитную функцию.

ИСТОЧНИК KP.RU