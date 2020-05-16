В Ярославской области постепенно отменяют запреты: кто и как сможет работать

16 Май 2020 2020-05-16T10:24:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославская область постепенно выходит из режима самоизоляции. С 16 по 22 мая разрешили работать организациям всех форм собственности. Правда, с рядом исключений.

Кафе и рестораны,как и прежде, могут работать только на вынос и доставку. По-прежнему запрещена торговля непродовольственными товарами. Можно продавать только товары первой необходимости. Дистанционно торговать могут все.

В сфере услуг разрешили работать автосервисам, автомойкам и автостоянкам, фирмам, которые занимаются буксировкой. Кроме того, станут доступны услуги химчисток, клининговых компаний, парикмахерских.

Фитнес-залы, учреждения культуры, спортивные заведения, бани, развлекательно-досуговые центры, турфирмы смогут работать только для собственных нужд: делать ремонт, проводить уборку, заниматься административными делами. Для посетителей эти организации пока закрыты.

Службы занятости и МФЦ будут принимать только по предварительной записи. В детских садах пока работают только дежурные группы. Школьники заканчивают учебный год дистанционно.

- Предприятия, которые возобновляют и продолжают свою работу, должны выполнять все требования Роспотребнадзора и обеспечивать своих сотрудников средствами защиты. Это обязательное условие. Через неделю посмотрим на развитие эпидемиологической ситуации и очень взвешенно, посоветовавшись со специалистами, решим, можно ли сделать новые послабления, - отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU