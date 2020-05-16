Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 мая: в регионе начинает действовать обязательный масочный режим

По данным на вечер 15 мая, в регионе зарегистрировали еще 87 случаев заражения COVID-19, общее количество заразившихся с начала пандемии - 1537 человек. Первый заболевший появился в Мышкинском районе.

За сутки выздоровел еще 31 житель региона. На лечении в больницах находятся 170 ярославцев. Два пациента - в крайне тяжелом состоянии, десять - в тяжелом. На обязательной изоляции остаются 178 человек, на карантине - 1739.

Сегодня, 16 мая, в регионе начал действовать масочный режим. Все сотрудники работающих предприятий обязаны носить средства индивидуальной защиты. Без масок нельзя находиться в общественном транспорте и такси, на остановках, вокзалах, в организациях, которые обслуживают население, аптеках.

Не будут обслуживать посетителей без масок и в магазинах. Если покупатель откажется выполнять требование о соблюдении масочного режима, то представитель торговой организации вправе вызвать сотрудников правоохранительных органов.

По поручению губернатора бесплатно выдадут маски многодетным семьям. Больше 18 тысяч ярославцев получат 158 тысяч средств индивидуальной защиты. Передавать их семьям будут специалисты органов социальной защиты населения.