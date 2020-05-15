Не продадут товар и вызовут полицию. Как ярославские магазины должны реагировать на покупателя без маски

15 Май 2020 2020-05-15T14:24:49+03:00

Магазин может отказать покупателю в обслуживании на кассе. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Ярославской области все ограничительные мероприятия продлены до 31 мая, а с завтрашнего дня, то есть, с 16 мая, во всех общественных местах ярославцы должны носить медицинские маски. Иначе – предупреждение, а потом штраф.

В числе общественных мест – магазины. Поэтому на вопрос многих ярославцев «если приду без маски, мне что, товар не продадут?» - ответ да, не продадут. Еще и полицию могут вызвать, если покупатель начнет слишком рьяно возмущаться.

Минпромторг России дал свои рекомендации торговым точкам, как действовать при введении режима обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Итак, в первую очередь магазины должны обеспечить масками своих сотрудников и провести инструктаж, как вести себя с покупателями, нарушающими режим. Выдавать маски бесплатно магазины, естественно, не обязаны, но при желании могут их продавать. Вот что обязаны делать торговые точки, так это доносить до покупателей сведения о введении режима.

- Если клиент пытается пройти в магазин без СИЗ, представитель объекта торговли должен проинформировать посетителя о необходимости соблюдения масочного режима и ответственности за его нарушение.

- Если покупатель отказывается выполнять требования, представитель торговой организации, не вступая в конфликт, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения.

- При этом магазин может отказать покупателю в обслуживании на кассе.

ИСТОЧНИК KP.RU